King Krab au Gasoline Palace

Combo soul, funk & pop phoce?en cre?e? par les frangins Lucas et Adam Derrez a marque? son e?poque. La recette secre?te ? Une musique humble, sensible qui e?tonne dans sa finesse en se payant le luxe de nous faire sourire tout en se de?hanchant!

Mille?niaux aux re?fe?rences de boomers et a? l’humour ge?ne?ration Z, les deux fre?res e?crivent, composent, interpre?tent sans oublier de nous faire groover.

Point d’orgue de ce parcours de?ja? brillant, un album signature impeccable » All In » paru en 2016 qui portera la formation vers des sommets ; tourne?e en Chine, 1e?re partie de Kimberose a? l’Olympia mais aussi des collaborations prestigieuses comme Flavia Coelho ou Jimmy Sax. Ce premier opus marque aussi un tournant conside?rable pour le duo qui re?ussit le tour de force de fe?de?rer une communaute? nationale et internationale autour de leur vision de la musique.

» All In » c’est plusieurs millions d’e?coutes en streaming et la formule groove influence?e entre autres par Louis Cole, Vulpeck, Thundercat ou Benny Sings continue de rassembler.