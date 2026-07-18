Kiosquela – LA Coconnerie

Le trio toulousain Kiosquela, réunit Balthazar Boufakhreddine, Marco Carlotti et Timothé Cavard-Tocah, autour de l’héritage sans cesse renouvelé du swing manouche et des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Sur scène, leurs instruments s’associent avec énergie et finesse pour offrir un voyage sonore envoûtant. Leur univers, à la fois poétique et joueur, navigue entre mélodies familières et trésors méconnus, mêlant improvisations inspirées et réinterprétations habitées.
Balthazar Boufakhreddine – Violon
Marco Carlotti – Guitare
Timothé Cavard-Tocah – Contrebasse