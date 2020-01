Le binôme survitaminé KO KO MO explore les années 70 et les revisite à sa sauce énergique et actuelle.

Ko Ko Mo

De leur complicité résulte « Lemon Twins » : des riffs de guitare enivrants, des arrangements plus poussés et une touche d’électro bien vue. KO KO MO nous entrainent dans leur univers très rythmé.

Bottle Next

On se laisse aller sur les riffs effrénés, le groove jouissif et la déferlante sonore de deux interprètes transcendés et transcendants.