Kotaro Fukuma rÃ©cital de piano

Kotaro est accueilli sur les plus grandes scènes internationales : au Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York, au Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie et au Konzerthaus à Berlin, au Gewandhaus à Leipzig, Salle Gaveau à Paris, au Grand Auditorium National à Madrid, au Victoria Hall à Genève et au Suntory Hall à Tokyo. Son passage sur la scène des Sérénades en Baronnies promet d’être un moment inoubliable, d’autant plus que son répertoire et son interprétation ont souvent été salués pour leur profondeur et leur originalité.

Au programme:

? Wolfang Amadéus Mozart (1756-1791) :

o Une petite musique de nuit (transcription par Fukuma) : 1er mouvement : Allegro

o Sonate en Si-bémol majeur K.570

? Frédéric Chopin (1810-1849)

o Nocturne No.17 en Si majeur Op.62-1

o Polonaise-Fantaisie

? Bedrich Smetana (1824-1884)

o Rêves S.103

o La Moldau (transcription par Fukuma)

Ce programme de Kotaro Fukuma est exceptionnellement varié et riche en transcriptions personnelles, qui révèlent son talent d’arrangeur autant que d’interprète. Il nous propose des oeuvres classiques incontournables avec une touche unique, notamment avec sa transcription de Eine kleine Nachtmusik de Mozart et de La Moldau de Smetana, qui donneront à ces pièces une nouvelle couleur au piano. Ses choix, entre la délicatesse de Chopin et la profondeur de Smetana, promettent une belle exploration de différentes émotions et styles.