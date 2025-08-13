 » Krystina Skarbek, alias Pauline ou Christine Granville « 

Causerie par Jean-Paul Papet.

Le 21/09/2025 16:30

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 04 75 48 28 46

Gratuit pour les visiteurs