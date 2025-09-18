La Baronne fête le GIP

La coopérative culturelle La Baronne, en partenariat avec la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), et le soutien de la Ville de Buis les Baronnies, a le plaisir de vous convier à une table ronde autour du GIP Cafés-Cultures.

Le GIP Cafés-Cultures est un dispositif national de soutien à l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle vivant.

Il permet aux communes de moins de 3 500 habitants, aux bars, restaurants, campings, associations, festivals et écoles de musique de bénéficier d’un cofinancement pour programmer des concerts et spectacles professionnels.

L’adhésion récente de la CCBDP à ce dispositif constitue un exemple inspirant : elle ouvre de nouvelles perspectives culturelles et facilite la dynamisation du territoire par le spectacle vivant, au bénéfice de tous – habitants, visiteurs et structures locales.

Cette rencontre réunira :

la directrice du GIP Cafés-Cultures,

des représentants de la CCBDP,

des élus et des acteurs culturels du territoire.

Elle sera l’occasion de découvrir concrètement le fonctionnement de ce dispositif simple et accessible, et d’échanger sur son potentiel pour vos communes et établissements.

La table ronde sera suivie de spectacles d’artistes adhérents à la Baronne, parmi lesquels : MAKIZAR, DOMINIQUE BOUCHERY, DAMIEN JOURDAN, PHILIPPE ALTIER, BANDIDEYGUES, PIERRE CONSTANTIN