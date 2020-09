La Belle lisse poire du Prince de Motordu

Les traditionnelles festivités de la Saint-Ferréol intègrent dans leur programme un spectacle familial et gratuit proposé par la Ville et destiné aux jeunes enfants dès l’âge de 4 ans. Pour l’occasion, la Compagnie Demain existe est à l’affiche.

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots… Dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, la compagnie Demain existe revisite cette histoire haute en couleurs. Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots…

Durée : 50min.