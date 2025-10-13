Dirigée par la metteure en scène Catherine Schaub, Fanny Ardant interprète, seule en scène, l’adaptation du roman bouleversant de Laurence Plazenet. Magnifique !
Ce très beau texte plonge au coeur de la passion, celle qui dévore les êtres, qui rend incandescents les corps et les âmes, celle aussi qui déchire les humains entre l’aspiration à une transcendance et l’inaccessibilité du divin. Trente années, durant, une femme et un homme s’aiment, se perdent, vivent loin de l’autre sans jamais s’oublier. Une unique et dernière rencontre, dans la grange d’un monastère persécuté par Louis XIV, scelle à jamais leur destinée.
La Blessure et la Soif
Après 4 ans de cinéma, Fanny Ardant revient seule en scène dans La blessure et la soif, mise en scène par Catherine Schaub. Un texte intense sur un amour impossible, porté par la beauté des mots et la puissance du jeu.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
