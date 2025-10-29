Spectacle

La Bonne Aventure

Anna Kupfer nous entraînera dans son épopée tzigane, avec son spectacle La Bonne Aventure

Le 09/11/2025 17:30

25 Rue du Bout du Monde 26110 Venterol Tél. 04 75 27 95 05

Gratuit pour les visiteurs

En mêlant chants, récits et mémoire, elle interroge les représentations du peuple Rrom tout en célébrant un monde en mouvement, empreint de liberté, de métissage et de poésie. Sa voix, accompagnée d’instruments, porteuse d’identité et d’émotion, invite à une traversée sensible où se conjuguent fierté et douleur, héritage et ouverture aux horizons nouveaux.