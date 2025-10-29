En mêlant chants, récits et mémoire, elle interroge les représentations du peuple Rrom tout en célébrant un monde en mouvement, empreint de liberté, de métissage et de poésie. Sa voix, accompagnée d’instruments, porteuse d’identité et d’émotion, invite à une traversée sensible où se conjuguent fierté et douleur, héritage et ouverture aux horizons nouveaux.
La Bonne Aventure
Anna Kupfer nous entraînera dans son épopée tzigane, avec son spectacle La Bonne Aventure
