Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existentielles. Un musicien à l’univers sonore bien trempé.

La brise de la pastille par Galapiat Cirque / Moïse Bernier

Spectacle – CLOWN, MUSIQUE & EXISTENTIALISME

Des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre.

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll s’envoie en l’air, prend de la hauteur et recherche désespérément. Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. Mais attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose?! Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il est surtout… perché.

Comme le célèbre Baron de Calvino et comme ces êtres décalés qui voient parfois le monde avec de bien étranges lunettes…

A partir de 6 ans – 55 min.