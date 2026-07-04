La Buvette : Atelier Zumba par Lycia Goubin
Atelier Zumba par Lycia Goubin (5EUR par participant) suivi du concert de Fred Kazk duo
Le 26/07/2026 Informations complémentaires
1 Rue de la Piscine 26220 Dieulefit Tél. 06 95 62 72 39
Payant
Atelier Zumba par Lycia Goubin (5EUR par participant) suivi du concert de Fred Kazk duo
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