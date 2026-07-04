Sport

La Buvette : Tournoi de Ping-Pong

Tournois de Pïng-Pong

La Buvette : Tournoi de Ping-Pong
Le 30/08/2026 18:00

1 Rue de la Piscine 26220 Dieulefit Tél. 06 95 62 72 39

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs