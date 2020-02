La casa del derby – Roller derby

À 14h, un match RVR (équipe B) VS Mars Invaders (Marseille) et à 16h RVR (équipe A) VS Fearless Bruisers (Innsbruck, Autriche)

Déroulement de la journée :

Ouverture de la salle aux joueuses : 10h30

Ouverture du public : 12h

Official meeting : 12h30 (pour les 2 matchs)

Captain meeting : 12h45 (pour les 2 matchs)

———————————- 1er match ————————————-

Warm up 1 : 13h15

Warm up 2 : 13h30

Présentation des équipes : 13h45

Début du match RVR (B) VS Mars Invaders : 14h

——————————– 2ème match ————————————

Warm up 1 : 15h15

Warm up 2 : 15h30

Présentation des équipes : 15h45

Début du match RVR (A) VS Fearless Bruisers : 16h