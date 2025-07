Double du dramaturge Marc Lainé, Martin Langlois est au centre du dernier volet du cycle Liliane et Paul. Après Nos paysages mineurs et En finir avec leur histoire, l’auteur tente de comprendre ce qui l’a poussé à faire fiction de son histoire personnelle.

Liliane et Paul se sont rencontrés dans la fureur de Mai 68. Iels ont milité, se sont aimé·e·s, puis se sont déchiré·e·s, rattrapé·e·s par leur antagonisme social et par la puissance insidieuse et toxique du patriarcat. Paul, écrivain, a tiré un roman à succès de leur histoire, emprisonnant pour la postérité Liliane dans une représentation réductrice d’elle-même. Fruit de cette union de deux êtres que tout oppose, leur fils Martin Langlois est devenu metteur en scène. Il garde de l’histoire de ses parents une défiance envers l’engagement politique ainsi que le désir d’écrire une pièce pour rendre hommage au parcours d’émancipation de sa mère. Dans les deux premiers volets de sa trilogie, Marc Lainé a raconté la vie romanesque de ce couple et de leur enfant. Avec La Chambre de l’écrivain, il clôt ce cycle en imaginant une pièce gigogne, où les époques et les médiums s’entrecroisent. Sur scène, plusieurs générations d’interprètes incarnent Liliane et Paul à différents âges, des années 70 à nos jours. Comment raconter une vie sans la trahir ni la vampiriser? Quelles dynamiques de pouvoir et d’aliénation se jouent dans le geste d’écriture? À l’heure d’une nouvelle vague féministe, que reste-t-il de l’héritage de Mai 68? Déjà quadragénaire, Martin Langlois s’engage dans une quête transformatrice sublimée par la musique de Vincent Segal.

Production: La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche