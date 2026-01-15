« Ce matin-là, elle part à la chasse au trésor !
Sur le chemin, entre deux bouts de bois, elle trouve un petit fil d’or.
C’est le tout début d’une grande aventure…
Faire fortune avec sa chance, regarder pousser un figuier, dormir sous les étoiles, suivre son rêve envers et contre tout, se cacher parfois, savoir ruser face au plus fort que soi, s’émerveiller du temps qui passe et de la sagesse récoltée.
Parce que la vie, tout compte fait, c’est un peu comme une chasse au trésor ! »
« La chasse aux trésors » – Festival du Conte des Collines
Spectacle musical de Cécile Godart. Animation suivi d’un goûter chocolaté.
Route des granges 26600 Chantemerle-les-Blés Tél. 09 71 45 40 58
« Ce matin-là, elle part à la chasse au trésor !