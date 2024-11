La clÃ© des sols

Mais qu’est-ce-que c’est ? C’est une table ronde, un moyen de favoriser la discussion et la rencontre entre divers utilisateurs du sol, allant des jardiniers aux forestiers, les cueilleurs de champignons, les scientifiques et les agriculteurs.

L’objectif sera d’acquérir une compréhension plus précise de la nature du sol, de son rôle dans le paysage et l’économie locale, ainsi que de son importance face au changement climatique. On explorera également son impact sur la production alimentaire et sa valeur en tant que patrimoine.

Les thèmes proposés aborderont des sujets tels que l’importance de la matière organique pour la vie du sol, la biodiversité présente dans les sols au service de la transition écologique, et le rôle des sols face à l’érosion, avec quelques solutions possibles pour lutter contre ce phénomène. On discutera aussi de l’intérêt du stockage du carbone et du rôle des sols forestiers comme zones tampons ou catalyseurs face aux crues.

Cette table ronde s’appuiera sur les éclairages de spécialistes du sol et les témoignages d’acteurs locaux. A cette occasion, tous les participants sont encouragés à poser des questions et à partager leurs expériences, enrichissant ainsi les échanges.

L’ambiance se veut conviviale et décontractée afin de favoriser des discussions ouvertes et un partage de connaissances et de savoirs fructueux entre les différents participants

Infos complémentaires :

Cet événement est une initiative du Conseil scientifique, éthique et prospectif du Parc naturel régional des Baronnies provençales.

Il est ouvert à toutes et tous et gratuit.

Les places étant limitées, il est indispensable de s’y inscrire au préalable en appelant le Parc naturel régional des Baronnies provençales au 04.75.26.79.05