La Clenche [chanson françaises engagées]

La Clenche est un groupe lorrain de chanson française et de klezmer composé de 4 musiciens (chant, guitare, accordéon, clarinette, contrebasse), en tournée après la sortie de leur premier album Byzance. Dépaysement garanti.

La Clenche : des chansons qui racontent le monde

Après la sortie de leur premier album Byzance, le groupe La Clenche fait escale au Monastère pour un concert généreux et profondément humain.

Leurs chansons mêlent poésie, engagement et énergie festive, portées par des influences venues des Balkans, de la chanson française et des musiques populaires.

Sur scène, accordéon, clarinette, guitare, contrebasse et voix donnent naissance à un univers chaleureux où les histoires des « petites gens » prennent toute leur place.

? Réservations : 04 75 21 22 06