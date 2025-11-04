Issue d’un folklore sans frontière, la légendaire recette du BORTCH KAVIAR emprunte ses thèmes épicés et ses grooves enivrants aux mélodies du monde – plutôt celui des Balkans mais pas que! Dans un mélange d’improvisations cuivrées et de tournes endiablées, cinq musiciens aux influences cosmopolites partent en quête du secret de ce plat raffiné mais assurément populaire.
La CoConnerie – Bortch Kaviar – Fanfare balkan jazz fusion
Compositions originales et morceaux traditionnels arrangés à la sauce Bortch Kaviar, la musique se veut festive et dansante, puisant ses rythmes de la kopanista bulgare à la valse manouches, en faisant même un détour par le forró brésilien !
