La CoConnerie -Cocoon Dub #1

Rendez-vous à la CoConnerie pour venir découvrir notre univers Sound System à Aurel ! Première édition by Warless Sound System. Au programme Mirkadub, Kadub, Souyth Attack, Rootical Soldiers, Zeb, Warless Crew. Billetterie sur place. Bar et Foodtrucks.

Le 04/04/2026 18:00

2953 Route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 01 34 35 92

Payant

Sonorisé par : Warless Sound System
Bar : Bière (Local) / Clairette (Côté Cairn) / Softs…
Foodtrucks : Stand salé et sucré
Parking gratuit : Les camions sont acceptés (places limitées).
Eau : De l’eau sera disponible au Bar, mais il est préférable que chaque festivalier prévoit son eau.
Toilettes : Toilettes sèche disponible sur site.
Stand de prévention : Oui.