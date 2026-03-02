Sonorisé par : Warless Sound System
Bar : Bière (Local) / Clairette (Côté Cairn) / Softs…
Foodtrucks : Stand salé et sucré
Parking gratuit : Les camions sont acceptés (places limitées).
Eau : De l’eau sera disponible au Bar, mais il est préférable que chaque festivalier prévoit son eau.
Toilettes : Toilettes sèche disponible sur site.
Stand de prévention : Oui.
La CoConnerie -Cocoon Dub #1
Rendez-vous à la CoConnerie pour venir découvrir notre univers Sound System à Aurel ! Première édition by Warless Sound System. Au programme Mirkadub, Kadub, Souyth Attack, Rootical Soldiers, Zeb, Warless Crew. Billetterie sur place. Bar et Foodtrucks.
2953 Route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 01 34 35 92
