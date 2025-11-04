… formant un monde d’une richesse culturelle foisonnante!
Fort, puissant mais aussi doux et plein d’amour, le voyage nous emmène dans une épopée où mélodies turques et arméniennes, polyphonies lazes et géorgiennes, poèmes iraniens et chants liturgiques syriaques, danses kurdes et yézidis se tissent en une oeuvre de lien. Le silence sculpte les mélodies. Les regards s’entrecroisent avec douceur. Les voix se mêlent dans une atmosphère où la joie et la profondeur s’épousent et s’enlacent…
La CoConnerie – Confluences – Voix d’Hommes
Voix d’hommes accordées sur la fréquence du coeur. Ensemble d’hommes réunis autour du désir de rendre hommage à la lumière et à la beauté d’un passionnant territoire bordé de mers et façonné par les montagnes : les pays du Caucase et du Proche-Orient …

