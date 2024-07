La CoConnerie – Cordore & Duo Coco

ROULADE c’est deux groupes(Cordcore + Duo Coco) qui mettent en commun leurs forces et leurs univers pour te proposer un concert inédit qui explore de nombreuses questions olympiques, comme par exemple : La musique est-elle un sport collectif ? Peut-on pratiquer l’esprit Coubertin en concert ? C’est qui le plus fort ? C’est quoi des vainqueurs ? Ça sert à quoi des records ?

Buvette et petite restauration avant et après la représentation.