La CoConnerie – Denis Gaud

Denis Gaud et son Orchestre débaroulent en Cadillac rose pour être assortis à leurs beaux costumes. Les monstres de la chanson françaises dans la place ! Venez guincher avec eux sur leur musique endiablée et leurs chansons énergisantes.

Et pour celles et ceux qui voudraient en découvrir plus sur ce groupe de l’Au delà (http://www.compagnigaud.fr).

Samuel Keller (guitares / voix / contre-bassine)

Eric Relier (percuterie / voix)

Thierry Dupuis (guitares / voix / contre-bassine)