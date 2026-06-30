La Coconnerie – EDRA Trio

» Èdra »

C’est le lierre. Trois musicien.ne.s réuni.e.s et leurs univers entrelacés pour créer un nouveau paysage, à l’image du lierre qui s’ancre profondément tout en tournant ses feuilles vers le ciel.

Théophile Joubert : banjo, violoncelle, voix

Cédric Piérini : accordéon diatonique

Marou Thin : flûtes traversières, vielle à roue

Duo Joubertin – Pierini

L’un, accordéoniste, puise ses inspirations dans le Nordeste du Brésil et le sud-ouest de la France, l’autre, au violoncelle, banjo et chant, dans la méditerranée orientale et l’aire occitane.

Théophile Joubert : banjo, violoncelle, voix

Cédric Piérini : accordéon diatonique

Roux matins:

Souffle, tout est est souffle, et la brise d’un matin roux peut-être un peu plus. Une nouvelle journée, une bouffée de promesses. Un bol d’airs. Je suis liée à ma flûte depuis que je sais ce qu’est l’horizon. » Roux matins « , c’est le résultat de mes promenades depuis l’aurore de ma vie de musicienne. Flûtes, sons, mots et objets, je joue pour faire danser ou pour susurrer à l’oreille les histoires d’aubes avec et sans nuages. Marou Thin : Flûtes traversières en ut, sol et bois, objets, chant et loopstation, sur fond de répertoire Centre France et personnel