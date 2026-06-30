La Coconnerie – Entre les lignes du banc & Cheminons

Entre les Lignes du Banc :

Les événements gravitent autour d’un banc public, si proches de la réalité qu’ils ouvrent la porte à l’imaginaire. À cet instant, nous pouvons regarder le temps passer, sans remord de le perdre. Deux inconnu.es se croisent, se frôlent, se découvrent, tissant lentement les fils d’une complicité naissante. Chaque mouvement devient une conversation surréaliste et silencieuse. Le banc devient le témoin muet de leur quotidien, le lieu où le temps s’étire à l’infini.

» Entre les Lignes du Banc » est une invitation à plonger dans l’univers de deux personnages attachants qui conjuguent l’absurdité de leur désir. Leur routine se transforme en poésie acrobatique. Un spectacle où l’amour et la confiance se mêlent pour offrir au public un moment suspendu, où le doute persiste : tout cela a-t-il vraiment eu lieu ?

Cheminons :

Et si ce soir, vos mots prenaient la scène? Apporte tes poèmes. C’est une soirée où la poésie se vit, se partage et s’invente à plusieurs.

Cheminons, c’est une performance collective où les mots prennent

matière se transforme en chaire. Où l’écoute fine invite les pas à danser. C’est une expérience collective de partage, un cirque de verve

C’est un instant suspendu entre parenthèse.

Cheminons est née d’un poème que je voulais partager.

Cheminons est née de l’amour de la poésie et du corps en mouvement.

Cheminons est né, voyage et se partage.

Cheminons est un temps suspendu.

Cheminons est un instant poétique.

Cheminons danse les mots invite les mots a danser.

Et l’on tisse des liens , on brode une histoire

l’on trace des chemins et ensemble, nous cheminons…