La CoConnerie – EurosiVian

Pour leur première répétition en public, Noëlle et Joël, fans absolus de Boris Vian, proposent de dévoiler le récital qu’ils souhaitent présenter au célèbre concours international de l’EurosiVian. Composé d’épreuves musicales fantaisistes et décalées, leur programme répondra, ils l’espèrent, aux exigences drastiques du jury.

Ces deux personnages, naïfs et passionnés, qui ne doutent pas un seul instant de l’existence réelle du concours, se livrent au public avec enthousiasme et générosité. Mais derrière les paillettes, ils laissent malgré eux transparaître leurs fragilités et leurs faiblesses.

« Cette histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». (Boris Vian)