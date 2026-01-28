Grégory Blaud : Chant lead / clarinette
Nathanaël Bianconi : Accordéon / chant
Lucas Milang : Guitare / chant
Patricia Alves Peito : Contrebasse
Rémy Grunfelder : Batterie / chant
La CoConnerie – Hot Club
Autrefois confiné dans les soirées clandestines de la rive gauche du Danube, le Hot Club de Boukravie est à présent invité dans tous les festivals de bon gout. Avec leur style de Zazous, à la fois dandy et subversif, ils apportent une touche d’élégance !
2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44
