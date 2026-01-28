Concert

La CoConnerie – Io Boss

Dans l’intimité de ses souvenirs des années 90, Io Boss vous transporte dans un univers où nostalgie et musique se rencontrent. Ses mélodies, son énergie scénique vous plongeront dans une expérience vibrante, réveillant une part de notre propre histoire.

Le 07/03/2026 20:30

2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44

Payant

Avec ses deux danseuses et son ami d’enfance, à la guitare et aux claviers, Io Boss, chanteur et musicien, partage des chansons qui oscillent entre légèreté et réflexion sur des sujets de société.