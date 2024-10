La CoConnerie – Jeitinho

» Jeitinho » (n.m. portugais du Brésil) : Art de la débrouillardise, de trouver des solutions par l’imagination, la créativité et l’improvisation.

» O jeitinho dele/dela » (exp.) : La manière dont il/elle bouge, se déhanche, danse…

» Pour ce projet, nous voulions une musique qui se prête à l’improvisation, à l’échange entre nous deux, tout en étant accessible à tous et entraînante. Le choro, cette musique du sud du Brésil, correspondait bien à cette envie. Cependant, nous sommes issus du jazz et incapables de reprendre un répertoire sans l’adapter, improviser, ajouter d’autres influences… Au final nous espérons que notre musique satisfera à la fois les oreilles des connaisseurs et de celles et ceux qui souhaitent simplement se laisser emporter dans un voyage musical. »

ean-Marc Michel : accordéon, Félix Semet : guitare 7 cordes et manouche