La CoConnerie – Le Fil qui nous lie

La comédienne revisite le passé grâce à des objets, partageant la perte et la résilience, créant une connexion émotionnelle avec le public. Ce spectacle intime mêle marionnettes et théâtre, tendant la réflexion entre l’objet et l’acteur.

Le fil qui nous lie est un projet introspectif explorant l’histoire familiale et espagnole. Après la mort de sa grand- mère, l’auteur hérite d’une pelote de fil toute emmêlée de souvenirs, de chansons et surtout de questions, laissant place à une quête pour comprendre l’histoire familiale jusqu’à la guerre d’Espagne. Le processus inclut des recherches approfondies, l’écriture et l’utilisation de marionnettes pour donner vie aux ancêtres. Ce spectacle minimaliste met en lumière l’histoire familiale et nationale, donnant voix à ceux que l’histoire a réduits au silence

Audrey Langellotti, née en 1990, a étudié la littérature et le théâtre avant de se tourner vers le spectacle de marionnettes. Elle a suivi une formation d’acteur-marionnettiste avec Christian Remer à Chauvigny en 2011-2012. Après avoir travaillé avec plusieurs compagnies, elle s’est consacrée au projet « Le fil qui nous lie » en 2016. Le spectacle a été présenté à Carcassonne deux ans plus tard avec un accueil chaleureux.