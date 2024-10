La CoConnerie – Macbeth : The Final Cut

Macbeth : The Final Cut nous emmène dans l’étrange salon de coiffure ambulant de Mr. McBreath. Ce perdant magnifique va nous transporter dans un univers singulier mêlant sa vie personnelle et le classique de Shakespeare.

Si l’ambition démesurée de Macbeth semble l’exacte opposée de la terne vie de Mr. McBreath, leurs destins pourraient être liés. Et ce sympathique coiffeur se révéler plus dangereux qu’il n’y paraît…

Un seul en scène virevoltant où les registres de jeu s’enchaînent, se mélangent et s’additionnent. Un cocktail goûtu allant du naturalisme au polar en passant par le clown, tout en restant fidèle à une certaine essence du théâtre shakespearien.

Idée originale et interprétation : Jonathan Waite , Direction d’acteur, écriture & mise en scèn : Boris Zordan (Collectif XANADOU) /// Scénographie, création lumière & assistant mise en scène : Gabriel Monnier /// Administration, production & diffusion : Boris Zordan et Jonathan Waite

/// Production : Compagnie Fish & Chips