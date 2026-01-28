Récit intime d’un homme en pleine reconstruction
Cie Corpora Momentum (Drôme) – 50 min – tout public (à partir de 9 ans)
C’est un récit intimiste d’un homme et de la construction de son identité de genre autour des sujets de l’identité masculine et du mythe de la virilité. Avec humour et dérision l’artiste nous plonge dans son parcours et nous invite à avancer ensemble sur la route des dé / re-constructions !
La CoConnerie – Make Me a Man
Make Me A Man est un spectacle croisant le théâtre de mouvement avec les disciplines du cirque : équilibre sur les mains, jonglage, acrodanse… Un récit intimiste de la construction de son identité de genre autour de l'identité masculine, de la virilité.
2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44
