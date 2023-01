La CoConnerie – Morso la Pant

Préparez-vous à un conte musical délirant, mêlant saynètes humoristiques, chansons et marionnettes, et suivez le dans son récit pittoresque sur des chansons balais participatives que l’on reprend en famille ou qui font danser. Comme tous les étés, Gramounbébé part en vacances chez sa Mamie Cibou adorée. Elle vit dans le sud de la France, en Camargue ! Mais cette fois ci, de nombreuses sorcières ont décidé de se réunir tout à côté de la carabane de Cibou, pour disputer une course de balais et un match de quidditch. Gramoun Bébé a un p’tit peu peur quand même ! Les sorcières

bon, passe encore, mais par dessus tout, il y aura l’énorme et terrible sorcière Tralalère. Oulallalala, c’est flippant !!! Il parait même qu’elle mange des Pokémons au plat à son petit déjeuner !!!