La CoConnerie – No Monark

No Monark, c’est l’audacieux concert solo de Benjamin Auffray. Un spectacle à l’intersection du slam, du rap, et de la chanson. Doublée d’une performance instrumentale créée en live sur base de loopstation.

La CoConnerie – No Monark
Le 07/02/2026 20:30

2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44

Payant

En quelque chiffres c’est :
35 dates sur la 1ère saison (2025).
1 album et un clip vidéo déjà financé sur ULULE. Sortie février 2026.
1 artiste résolu à partager sa poésie et sa musique avec tous les publics.