En quelque chiffres c’est :
35 dates sur la 1ère saison (2025).
1 album et un clip vidéo déjà financé sur ULULE. Sortie février 2026.
1 artiste résolu à partager sa poésie et sa musique avec tous les publics.
La CoConnerie – No Monark
No Monark, c’est l’audacieux concert solo de Benjamin Auffray. Un spectacle à l’intersection du slam, du rap, et de la chanson. Doublée d’une performance instrumentale créée en live sur base de loopstation.
2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44
