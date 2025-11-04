Le duo » les Bestiales » né de la rencontre entre Franz et Eloïse Plantrou, autrice, éditrice et femme de radio. Textes, voix parlée , Eloïse Plantrou. Guitare électrique improvisée, Franz Velliet
La CoConnerie – Spectacle « Ma belle-mère elle a dit » – Lecture – concert
Des textes un poil tendres, un rien incisifs, intimement féroces et ouvertement féministes, disent tout haut des histoires de femmes qui se vivent tout bas. Une performance du duo » les Bestiales » …
2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44