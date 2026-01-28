Le stage sera animé par Ali Alaoui assisté de Guillaume Storchi
Les rythmes fondamentaux aux qarqabous, des chants, et pas de danse seront travaillés.
L’ouverture de la lila pourra être faite avec les stagiaires et les musiciens Gnawa. Ouvert à tout public.
A propos de la lila (nuit) : Animée par La Gnawa Famila et Ali Alaoui. Gnawa Famila est une formation de musique traditionnelle crée en France en 2017, le mot « Famila » signifie la famille d’où vient le principe de réunir tous les adeptes et maîtres gnaouis, ainsi que tous les musiciens intéressés par cet art, dans un but de préserver cette culture qui a plus de 600 ans. Le terme « gnaoua » se rapporte à un ensemble de productions musicales, de performances, de pratiques confrériques et de rituels à vocation thérapeutique où le profane se mêle au sacré. Le gnaoua est avant tout une musique confrérique qui invoque les ancêtres et les esprits. Pratiquée à l’origine par des groupes et des individus issus de l’esclavage et de la traite négrière, remontant au moins au XVIe siècle. La culture gnaoua fait aujourd’hui partie des multiples facettes de l’identité culturelle marocaine. Depuis le 12 décembre 2019, la musique gnaoua est reconnue patrimoine immatériel de l’Unesco.
Places limitées pour la lila avec la Gnawa Famila, Ali Alaoui et Guillaume Storchi
La CoConnerie – Stage et Nuit rituelle Gnawa
2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 01 63 33 81
