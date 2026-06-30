La Coconnerie – Sub + Lovera + Vicomte

SUB Projects propose un nouveau répertoire instrumental illustré par des montages vidéos combinant atmosphères psychédéliques et images post-industrielles. Une expérience synchronisée jouée live pour s’immerger dans un univers surprenant et interpellant. Le duo nous livre une prestation intense, une sorte d’expérience sonore aux multiples registres, un voyage post-rock, parfois prog, teinté d’électro et d’une touche de cold wave…

Johanne Lovera, musique atmosphérique ou parfois distorsionnée dans un style inclassable…

Vicomte, un power trio s’inspirant de voyages synonymes de création et d’évasion, une nouvelle façon de transmettre la musique, de la partager.