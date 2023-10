La CoConnerie – « What is reality » – Vulgarisation scientifico-théâtrale

Tels Léonard et son disciple, ils forment un duo iconoclaste et déraisonnablement passionné. Au fil de démonstrations improbables, d’illusions artisanales et d’étonnants incidents, ils tenteront de partager leurs connaissances afin de poser de nouvelles questions…Mais à naviguer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand à la recherche de réponses aux questions universelles, ils vont se confronter malgré eux et sous nos yeux à un domaine qu’ils maîtrisent beaucoup moins : la nature de l’être humain.