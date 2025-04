La confrérie gourmande en folie

Les confréries gourmandes en folie à Montélimar ! À l’occasion du week-end de Pâques, profitez ce samedi 19 avril d’une journée gourmande, familiale et festive dans le centre-ville !

Au programme :

– Dès 8h30 : Installation des stands des confréries (Place de l’Europe). Laissez-vous tenter par leurs spécialités locales et régionales !

– À partir de 10h45 : Grand défilé des confrères en cape dans les rues du centre-ville (Place du Marché et Place de la Mairie) – un spectacle haut en couleur et en traditions !

– À partir de 14h30 : Lancement de la chasse aux oeufs des enfants avec les scouts dans tout le centre-ville ! Chaque enfant repartira avec une surprise chocolatée !

Et tout au long de la journée, participez à une méga tombola dont les lots sont généreusement offerts par les commerçants partenaires du centre-ville.

Un événement organisé par Les commerçants du Centre Ville de Montélimar.