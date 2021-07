La Corde Raide en concert à la Mine d’Art

La Corde Raide, c’est un jeune quatuor de chanson française métissée à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose d’optimisme ! Avec une mélancolie lumineuse et une pointe d’humour parfois noir, Jules compose des textes poétiques évoquant les doutes, la séparation et la bêtise humaine pour lancer un appel à vivre l’instant présent, à rire et à s’aimer. Le voyage, l’ailleurs, le rapport à la nature et les relations humaines sont autant de thématiques qui traversent ses textes. Les contrechants généreux d’Olivine et son jeu d’accordéon chaloupé, la section rythmique ensoleillée de Quentin et les lignes de basses groovy de Simon enrobent les textes de Jules et apportent aux mots une résonance puissante. Les quatre musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à merveille pour créer à chaque morceau un voyage musical hors du temps vers d’autres contrées.