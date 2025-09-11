Le mot décroissance est un mot-valise qui a le grand intérêt de permettre de tirer de nombreuses ficelles et de développer de nombreuses idées. C’est en cela qu’il est très utile à notre réflexion.

Pour le dire en un mot, la décroissance nous oblige à poser la question des limites. En cela, elle pose à la fois des questions philosophiques, éthiques, politiques, économiques, sociales et bien sur écologiques. Et elle nous conduit à penser la sortie de la société de croissance dans laquelle nous vivons, à inventer donc d’autres façons de faire société.

Après un bref rappel historique de ce terme (une histoire courte mais des sources très lointaines), nous brosserons un portrait de ce qu’est et ce que n’est pas la décroissance à travers sept idées reçues avant d’imaginer comment nous pourrions entreprendre la grande mue vers une société ayant retrouvé le sens des limites.

