La Delta Prog – DJ WHAT’S UP

DJ WHAT’S UP avec un set cumbia pour vous faire guincher jusqu’au couché du soleil, apéro et tapas

Ce Dimanche c’est bien DJ What’s up et sont set up tout beau tout neuf qui s’installe au park pour vous faire guincher au couché du soleil !

Et pour accompagner ce set cumbia, une belle sélection de tapas, sangria et autres gourmandises vous attendent pour profiter pleinement de cette fin de journée !

On se retrouve pour cette belle dimanchade !