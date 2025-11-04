La légendaire Cendrillon vous accueille dans le logis du château pour une plongée dans ses origines au Moyen Âge; tandis que la Chapelle du château se peuple d’une multitude de figurines Playmobil® évoquant dans une mise en scène joyeuse et colorée les héros de contes de fées et les personnages du Moyen Âge.
De quoi retrouver son âme d’enfant dans la magie de Noël !
La féerie de Noël au château de Montélimar
Pour la première fois au château, place à la magie des contes merveilleux !
Une double exposition exceptionnelle vous attend pour Noël, en compagnie de la légendaire Cendrillon et d’une multitude de figurines Playmobil®.
Rue de Narbonne 26200 Montélimar Tél. 04 75 91 83 50
