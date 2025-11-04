Exposition

La féerie de Noël au château de Montélimar

Pour la première fois au château, place à la magie des contes merveilleux !
Une double exposition exceptionnelle vous attend pour Noël, en compagnie de la légendaire Cendrillon et d’une multitude de figurines Playmobil®.

La féerie de Noël au château de Montélimar
du 20/12/2025 au 04/01/2026

Rue de Narbonne 26200 Montélimar Tél. 04 75 91 83 50

Contacter par mail Site internet
Payant

La légendaire Cendrillon vous accueille dans le logis du château pour une plongée dans ses origines au Moyen Âge; tandis que la Chapelle du château se peuple d’une multitude de figurines Playmobil® évoquant dans une mise en scène joyeuse et colorée les héros de contes de fées et les personnages du Moyen Âge.
De quoi retrouver son âme d’enfant dans la magie de Noël !