La Féria de Montmiral

Au programme :

– Samedi 26 Juillet 2025 :

13h30 : Concours de pétanque en doublettes (5EUR/adulte et 2EUR/enfant pour les inscriptions)

22h00 : « Bal des Festayres » avec SLIMER (Ambiance féria assurée) dans la cour des écoles (20 Rue des 2 Clochers) au tarif de 8EUR/pers

– Dimanche 27 Juillet 2025 :

7h00 : Vide grenier

9h00 : Marché des produits du terroir

10h30 : Messe à l’église de Montmiral

Danse et musique traditionnelle avec le groupe « Empi et Riaume »

12h00 : Apéritif de la commune /Poêle canadien

Plateaux/assiettes froides, snacking, frites/saucisses…

15h00 : « Les Forces Basques ELGARREKIN » propose des démonstrations de tir à la corde, levée de paille à la fourche/à la poulie, levée de charrettes/pierres jusqu’à 185 kg avec participation du public

17h00 : Animation musicale avec la Banda « Peña del Paso »

17h30 : Lancer de bottes de paille

18h00 : Tombola/Poêle canadien

19h00 : Repas du soir (Au menu : Grillade et ravioles, fromage, dessert et vins compris) dans la cour des écoles (16EUR/pers) et réservations au 06 26 17 31 20.

22h30 : Feu d’artifice innové par « J’ai tant rêvé »

23h00 : Bal gratuit avec SLIMER sur la place du Lavoir.

Toute la journée au coeur du village : Découverte de vieux métiers avec « LES ANTONINS’, expositions de peinture, fabrication de pains, vaches Higlands, balades en poneys, jeux en bois, jeux pour enfants…