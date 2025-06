La Fête à la ferme Rigaud

FÊTE À LA FERME !

17 h 00 – 19 h 00 – Visite de la ferme en compagnie de Clémentine et Sébastien

Partez à la découverte de la bergerie, de la ferme pédagogique, des poulaillers mobile et faites la connaissance des nombreux animaux de la ferme

?? Accessible aux personnes à mobilité réduite

À partir de 17 h 00 – Jeux

Tracteurs à pédales, pêche aux canards, jeux pédagogiques…

Tombola de produits fermiers

17 h 00 – 20 h 00 – Marché de producteurs et d’artisans Boutique à la ferme – Pour déguster et ramener de bons produits à la maison

21 h 00 – Soirée ambiance dans la cour de la ferme

Restauration – La ferme Rigaud vous régale avec un menu des produits de la ferme et alentours sur réservation

– snacking et buvette –