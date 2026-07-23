Animations

La Fête au village de Teyssières

16h30 : Concours d’épouvantails. Jeux en bois et course de lenteur
Spectacle aérien « Eclats de Vies » à 18h30, libre participation
20h : soupe au pistou
Animation musicale

La Fête au village de Teyssières
Le 01/08/2026 16:30

Cour de la Mairie 26220 Teyssières Tél. 04 75 53 21 28

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Payant

Retenez bien la date du samedi 1er août pour la traditionnelle fête de la FAUV ( La Fête au Village) à TEYSSIERES qui fêtera cette année son 40ième anniversaire. A partir de 16h30 Concours d’épouvantails et divers Jeux et activités récréatives pour les petits et les grands; A 18h30 la compagnie CIRCLIPS nous présentera son spectacle acrobatique et aérien ECLATS DE VIE (spectacle avec libre participation du public). A 20h00 la traditionnelle SOUPE AU PISTOU (tickets en vente sur place Soupe au Pistou 9EUR ou 10EUR avec fromage) DESSERTS – GODIVEAUX – BUVETTE sur place. Une animation musicale est prévue en soirée et vous pourrez également assister ou participer à une sympathique COURSE DE LENTEUR. Venez avec votre entrain et votre bonne humeur partager ce moment festif sans oublier une petite laine car les soirées sont parfois fraîches à 600m d’altitude ! un grand merci à Eline Mucke pour la réalisation de cette belle affiche et par avance aux nombreux bénévoles qui contribuent à la réussite de cette journée