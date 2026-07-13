Au programme : Chamego Bom, un groupe de forro ultra festif composé de 4 musiciens qui vous feront danser toute la soirée. Puis place au Dj Zackaroze pour prolonger la fête !
Bonne nouvelle, cette année fini l’attente pour les pizzas, on aura un deuxième four !!
Entrée libre – no CB
La Fête des Férus
Oyé Oyé, la fameuse et incroyable soirée des Férus revient cette année le samedi 25 juillet à Eyzahut !
Au programme : Chamego Bom, un groupe de forro ultra festif composé de 4 musiciens qui vous feront danser toute la soirée. Puis place au Dj Zackaroze pour prolonger la fête !