La fête du court métrage

Séances jeune public tout au long de l’après-midi:

15h30 Mon monde imaginaire – 42′ – 5 courts pour les 5/7 ans

16h15 Qui mange quoi? – 30′ – 4 courts pour les 3/5 ans

16h45 Avec ou sans mots – 44′ – 5 courts pour les 7/10 ans

17h30 Bien dans ma peau – 50′ – 4 courts pour les 10/14 ans

18h20 Penser l’humanité – 52′ – 4 courts pour les 14/17 ans

Goûter // Buvette AASHN.

19h30 Repas partagé. Amenez un plat à partager et vos couverts.

20h30 Séance adultes- A partir de 12 ans- avec entracte – Bonne soirée – 23′ / Pieds Verts – 4’The red suitcase – 18′ / La linéa – 3′ L’ainé de mes soucis – 10’Contagion – 4′ Mon monstre et moi – 3′. »Pas de repos pour Billy Brakko – 5′ Motus – 18’Bavardage en sida mineur – 4’Last call – 27′ / 13 euros – 2’Camille et moi – 18’+ Baluchon d’exil – par les élèves de l’option art plastique / Lycée de Nyons