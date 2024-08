La FÃªte du GypaÃ¨te Barbu

Toute la journée:

? Au centre du hameau | rencontres, échanges et animations | 10h00 – 17h00 :

Des stands pour apprendre, reconnaître les différentes espèces de vautours, discuter échanger et rencontrer les équipes du Parc et l’Association des Graines d’Éleveurs du Vercors qui oeuvrent depuis de nombreuses années à la préservation du Gypaète

barbu… entre autres ! (en dehors du temps d’animation du matin)

? Au centre du hameau | exposition | 10h00 – 17h00 :

Au cours de l’année scolaire 2023-2024, les élèves de 10 classes du

territoire ont participé à un projet pédagogique sur le Gypaète barbu, mêlant éducation à l’environnement et éducation artistique et culturelle. De ces projets sont nés des oeuvres qui seront exposées tout au long de la journée en différents points du hameau.

Balade Immersive – Le barbu

? Rendez-vous sur la terrasse du Refuge d’Archiane | performance poétique et documentaire | 11h00 :

La Compagnie Dans tes Rêves nous invite à une balade immersive dans le paysage. Entre performance et expérience documentaire, les artistes de cette Cie ont travaillé durant une année scolaire avec des élèves dans le cadre d’un projet pédagogique mais

ont aussi participé à des rencontres et autres formations sur le thème du Gypaète. Grâce à toute cette matière acquise, le public est invité à se laisser transporter, le temps d’un instant suspendu, pour questionner nos rapports au sauvage, et plus particulièrement avec cette espèce en cours de réintroduction qu’est le Gypaète barbu. Du conte, de l’observation, de l’écoute,

… embarquement pour 1h/1h30 de petite déambulation, sans difficulté particulière !

Avec La Cie Dans tes Rêves

Un Pique-nique tiré du sac-Ou plus !

? Rendez-vous dans le hameau d’Archiane | 12h30

pour partager une collation tirée du sac, échanger et profiter de la beauté du site ! Pour les plus gourmands, pensez à réserver votre table au Refuge d’Archiane !

Une Balade Commentée

? Rendez-vous au centre du hameau | 14h00 :

Départ pour une balade accompagnée sur le sentier des vautours, à la recherche de ces géants des airs ! Le cirque d’Archiane est en effet un lieu privilégié de nidification du Vautour fauve. Il combine nombre d’atouts pour générer une aérologie d’exception et faciliter le vol. Les falaises, leur verticalité, leur étendue, leur nature

calcaire et leur exposition sud, offrent un habitat exceptionnel. Le « sentier des vautours » permet de mieux comprendre la présence des quatre espèces de vautours présents dans le Vercors. Boucle de difficulté moyenne, 6km, 400 m de dénivelé positif, prévoir environ 3h, une tenue adaptée à la météo et de l’eau.

Un Point d’Observation

? Rendez-vous au centre du hameau | 14h00 :

Pour ceux qui ne seraient pas tentés par une rando, petite balade vers un point d’observation qui permettra d’avoir une vue dégagée sur le cirque et d’observer les vautours en vol… peut-être y croiserons-nous les jeunes gypaètes de l’année ? Quelques jumelles seront à disposition, mais vous pouvez prendre les vôtres si vous en avez ! Prévoir de l’eau et votre plus beau couvre-chef·fe !

// Prévoir tenue adaptée à la météo et à l’extérieur, de l’eau, des jumelles ou du matériel d’observation, de quoi s’asseoir par

terre. En fonction de la météo, les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours de balade. //