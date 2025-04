La fête du troc

TROC VÊTEMENTS. On apporte ce qu’on ne veut plus et on repart avec ce qu’on veut!

Arrivée des vêtements avant 15h. Les vêtements restant seront donnés à la recyclerie la Fabrique pour la revente (bon état) ou le recyclage (mauvais état). Merci de trier en amont si possible!…..

TROC DE PLANTES ET GRAINES avec Catherine et Michel. Espace rempotage et échange de conseils. Apportez vos pots et godets inutilisés….

STAND VÉLOS avec les panseurs de vélos. Apportez votre vélo à réparer ou a donner!(Récup de pièces et vieux vélos)…..

EXPOSITION « Le cycle de vie du vêtement » par les 3R

à 11h: ATELIER COUTURE avec Estelle de « l’atelier Ciboulette ». Création d’accessoires avec des chutes de tissus, couture main. Tous public.

à 14h: ATELIER « FLEUR TISSÉE » avec Olivia de l’AASHN, à partir de 5 ans

à 15H30: DÉFILÉ DE LA FASHION TROC! Avec les trouvailles du Troc, créez-vous ou créez à un.e ami.e un look original, farfelu ou artistique! Une boisson offerte à chaque participant.e!.

à 17h SPECTACLE « Apocalypse » Cie Marzouk Machine. Épopée de la fin d’un monde. Science fiction de . partir de 10 ans. Durée: 1h45. Tarif libre: minimum conseillé 5EUR.

RESTAURATION salé et sucrée

BUVETTE