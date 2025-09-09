La fête en famille

Ateliers :

Jardin sonore – éveil musical / Le Tintamarre 14h30 : 4-6 ans, 15h30 : 7-11ans, 16h30 : 6 mois-3 ans

Pastel à l’huile / L’Accorderie du pays diois 14h30 et 16h30 : 7-11 ans

Fabrication de bijoux forgés / Centre d’art Lukendiwa 14h30, 15h30 et 16h30 : 7-11 ans

« De quoi on se mêle? » danse et musique / Cie In out situ 15h30 et 16h30 : 1-6 ans

Grand jeu / Accueil de Loisirs de l’ESCDD 16h30 : 7-11 ans

Et aussi …

Fresque – peinture / Le Banban

Jeux / Coop’aire de jeux

Laine paysanne / Fleur Joly

Coin bébé / Crèche de Châtillon

Coin livres / ESCDD

Sculpture éphémère en argile / Terre d’amour

Don de vêtements enfants / Gratuiterie

Trucs et astuces de parents / RPE / Zig Zag

Goûter

Gâteaux à petits prix / Association des parents d’élèves des écoles de Montlaur et Recoubeau

Barbe à papa à prix libre / Tracte ta joie

Stands infos parentalité

Escdd / Accorderie du pays diois / Le 101.7 / Les partenaires du territoire …